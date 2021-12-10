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Совет Федерации отклонит закон о дистанционном образовании

Матвиенко: 15 декабря Совет Федерации отклонит закон о дистанционном образовании

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Совет Федерации 15 декабря отклонит закон о дистанционном образовании в связи с несогласованными правками министерства просвещения России. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

По ее словам, соответствующий законопроект приняли в первом и втором чтении, однако в последнем вычеркнули два слова, что концептуально его поменяло. Речь идет о подготовке кадров, уточнила Матвиенко. «В итоге мы вынуждены будем 15-го числа отклонить этот закон и попросить Государственную Думу внести технические правки», — добавила она.

Председатель Совфеда уточнила, что данная ситуация произошла по вине замминистра просвещения Андрея Корнеева. Когда начинается «мышиная возня», добавила Матвиенко, она «все равно вылезает рано или поздно».

Ранее в Екатеринбурге родители учащихся вышли на протест к зданию мэрии, потому что недовольны введенным онлайн-обучением. Они рассказали, что написали заявление на имя начальника городского департамента Константина Шевченко и мэра Алексея Орлова, а также потребовали подтвердить, что перевод детей на дистанционку является правомерным.

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Юлия Ямпольская
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