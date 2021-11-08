Родители вышли к мэрии российского города из-за дистанционного обучения в школах

В Екатеринбурге родители школьников вышли на протест к зданию мэрии, потому что недовольны введенным дистанционным обучением. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, у мэрии собралось около 20 человек. Родители школьников рассказали, что они написали заявление на имя начальника городского департамента Константина Шевченко и мэра Алексея Орлова и потребовали подтвердить, что перевод детей на дистанционное обучение является правомерным.

«Дети фактически не учатся, образования не получают. Дистант — это не образование», — заявила одна из россиянок, которая вышла к мэрии.