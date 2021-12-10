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Мировой экономике пообещали полное восстановление

JPMorgan: 2022 год ознаменуется концом пандемии и полным восстановлением мировой экономики

Фото: Issei Kato / Reuters

По прогнозам аналитиков американского инвестиционного банка JPMorgan Chase & Co, 2022 год ознаменуется концом пандемии и полным восстановлением мировой экономики. В прогнозе банка на следующий год говорится о «сильном циклическом восстановлении, возвращении глобальной мобильности и освобождении отложенного спроса со стороны потребителей». Выдержки приводит Axios.

«Мы считаем, что 2022 год станет годом полного восстановления мира, окончания пандемии и возврата к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были у нас до появления COVID-19», — пообещал главный стратег по глобальным рынкам и соруководитель отдела глобальных исследований Марко Коланович. По прогнозам JPMorgan, в 2022-м американский индекс S&P 500 вырастет на восемь процентов, а акции развивающихся рынков — на 18 процентов.

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Одновременно Коланович предупредил о рисках, которые должны будут учитывать инвесторы. Речь идет, в частности, об усилении геополитической напряженности в Европе и Азии, надвигающемся энергетическом кризисе, неопределенности в отношении высокой инфляции и нормализации денежно-кредитной политики.

Ранее немецкий Deutsche Bank обозначил главные тренды наступающего года. Аналитики предсказали конец эпохи свободных денег на фондовых рынках, появление цифровых валют центральных банков, а также избыток запасов товаров. В целом, несмотря на появление нового штамма, эксперты ждут, что борьба с COVID-19 будет успешной. Что касается внешней политики, центральной темой обсуждения в наступающем году будет проблема милитаризации космоса.

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Платон Щукин
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