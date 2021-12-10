Диетолог назвала способ правильно есть яйца и худеть

Диетолог из США назвала способ употребления яиц для желающих похудеть. Рекомендации специалиста публикует Insider.

Натали Риццо рассказала, что, несмотря на высокое содержание холестерина, яйца могут стать отличным подспорьем для тех, кто хочет правильно питаться и старается избавиться от лишних килограммов. «Яйца — отличный источник белка. Кроме того, в них содержатся витамины A, D и несколько витаминов группы B, в том числе фолиевая кислота», — отметила врач.

По мнению диетолога, белок, который содержится в яйцах, не только надолго избавит от чувства голода, но и поможет ускорить обмен веществ, что очень важно при похудении. Риццо считает, что эти качества делают яйца идеальным продуктом для завтрака. Однако тем, кто желает сбросить вес, диетолог советует не употреблять яйца вместе с мясными продуктами, такими как бекон. Она рекомендует есть блюда из яиц вместе с овощами, авокадо и цельнозерновым хлебом.

Кроме того, Риццо посоветовала есть яйца, сваренные вкрутую. Такая термическая обработка поможет уничтожить максимальное количество вредных бактерий, которые могут содержаться в продукте.

Ранее американский диетолог Лорен Манакер назвала блюдо, которое поможет снизить уровень холестерина. Она считает, что лучше всего с этим справится домашний чечевичный суп.