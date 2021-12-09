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Диетолог назвала помогающий понизить уровень холестерина суп

Диетолог Манакер заявила, что готовые супы содержат много вредного для организма натрия

Фото: Shutterstock

Диетолог Лорен Манакер назвала домашний чечевичный суп средством, помогающим понизить уровень холестерина. Ее слова приводит издание Eat This, Not That!

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«Чечевица богата полезными для сердца питательными веществами, такими как калий и клетчатка, поэтому ее употребление может помочь снизить уровень холестерина», — отметила врач.

По словам Манакер, люди часто пытаются сэкономить время на приготовлении пищи и едят готовые супы, которые нужно разогреть в микроволновой печи или на плите перед употреблением. Такие супы содержат много вредного для организма натрия, избыток которого снижает концентрацию железа, калия, фосфора, кальция и магния в организме, что увеличивает нагрузку на сердце и почки, а также может привести к развитию болезней.

Когда люди готовят суп самостоятельно, они тщательнее выбирают ингредиенты, что делает блюдо одновременно вкусным и более полезным, отметила диетолог. Она порекомендовала не использовать полуфабрикаты в чечевичном супе, а добавлять в него свежие продукты, например морковь и капусту.

Ранее сообщалось, что американский диетолог Лаура Бурак назвала самый вредный для организма и опасный для фигуры завтрак. Бурак рассказала, что самым худшим вариантом для завтрака станет еда с высоким содержанием сахара: пончики, блины и кексы.

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Евгения Черкасова
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