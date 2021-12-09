Диетолог назвала помогающий понизить уровень холестерина суп
Диетолог Лорен Манакер назвала домашний чечевичный суп средством, помогающим понизить уровень холестерина. Ее слова приводит издание Eat This, Not That!
«Чечевица богата полезными для сердца питательными веществами, такими как калий и клетчатка, поэтому ее употребление может помочь снизить уровень холестерина», — отметила врач.
По словам Манакер, люди часто пытаются сэкономить время на приготовлении пищи и едят готовые супы, которые нужно разогреть в микроволновой печи или на плите перед употреблением. Такие супы содержат много вредного для организма натрия, избыток которого снижает концентрацию железа, калия, фосфора, кальция и магния в организме, что увеличивает нагрузку на сердце и почки, а также может привести к развитию болезней.
Когда люди готовят суп самостоятельно, они тщательнее выбирают ингредиенты, что делает блюдо одновременно вкусным и более полезным, отметила диетолог. Она порекомендовала не использовать полуфабрикаты в чечевичном супе, а добавлять в него свежие продукты, например морковь и капусту.
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