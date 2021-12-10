Предприятия Московской области экспортировали более 62 тысяч тонн шоколада

Предприятия Московской области экспортировали 62,5 тысячи тонн шоколадной продукции на сумму около 175 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Треть российского экспорта шоколадной продукции приходится на Московскую область. Подмосковными предприятиями по итогам девяти месяцев текущего года экспортировано 62,5 тысячи тонн шоколада на общую сумму 174,8 миллиона долларов», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Экспорт шоколадной продукции в 2021 году увеличился на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.