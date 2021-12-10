Предприятия Московской области экспортировали более 62 тысяч тонн шоколада
Экспорт шоколада компаниями Московской области превысил 174 миллиона долларов
Предприятия Московской области экспортировали 62,5 тысячи тонн шоколадной продукции на сумму около 175 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Треть российского экспорта шоколадной продукции приходится на Московскую область. Подмосковными предприятиями по итогам девяти месяцев текущего года экспортировано 62,5 тысячи тонн шоколада на общую сумму 174,8 миллиона долларов», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
Экспорт шоколадной продукции в 2021 году увеличился на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.