Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Суд Англии разрешил экстрадицию Ассанжа в США

США выиграли апелляцию по вопросу об экстрадиции основателя WikiLeaks Ассанжа

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Высокий суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом пишет Reuters.

Таким образом суд удовлетворил запрос об апелляции Вашингтона, который пытался оспорить прошлое решение о запрете на экстрадицию. Оно было вынесено судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер 4 января 2021 года.

По словам судьи Тимоти Холройда, США предоставили Великобритании пакет гарантий относительно условий содержания Ассанжа под стражей в Америке.

При этом, по данным ТАСС, апелляционный суд в Лондоне вернул дело об экстрадиции в Вестминстерский суд. Адвокаты Ассанжа могут оспорить решение Высокого суда в Лондоне.

В июле суд лишил Ассанжа гражданства Эквадора, которое он получил в 2018 году. В 2019 году американский Минюст предъявил журналисту 18 обвинений, в случае экстрадиции в США ему грозит 175 лет тюрьмы. Экс-президент США Дональд Трамп обещал помиловать Ассанжа, если тот сообщит, кто передал ему тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Вирусолог нашел несоответствие между заявлениями «Вектора» и Роспотребнадзора
При нападении на школу Казани Галявиев скопировал поведение керченского стрелка
Россиянам рассказали о появившейся новой разновидности омикрон-штамма
Российского школьного учителя арестовали за развращение 13-летних учеников
Пандемия COVID-19 привела к дефициту льготных лекарств для части россиян
Стало известно о подорожании новогодних туров по России
Лукашенко назвал истинную цель западных санкций
Звезда «Аншлага» сделала в эфире программы предложение Корчевникову
Суд Англии разрешил экстрадицию Ассанжа в США
Киркоров снялся с тиктокерами в куртке космонавта за 375 тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter