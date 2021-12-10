Суд Англии разрешил экстрадицию Ассанжа в США

Высокий суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом пишет Reuters.

Таким образом суд удовлетворил запрос об апелляции Вашингтона, который пытался оспорить прошлое решение о запрете на экстрадицию. Оно было вынесено судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер 4 января 2021 года.

По словам судьи Тимоти Холройда, США предоставили Великобритании пакет гарантий относительно условий содержания Ассанжа под стражей в Америке.

При этом, по данным ТАСС, апелляционный суд в Лондоне вернул дело об экстрадиции в Вестминстерский суд. Адвокаты Ассанжа могут оспорить решение Высокого суда в Лондоне.

В июле суд лишил Ассанжа гражданства Эквадора, которое он получил в 2018 году. В 2019 году американский Минюст предъявил журналисту 18 обвинений, в случае экстрадиции в США ему грозит 175 лет тюрьмы. Экс-президент США Дональд Трамп обещал помиловать Ассанжа, если тот сообщит, кто передал ему тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.