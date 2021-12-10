Сообщение о захвате мэрии жителями российского города оказалось недостоверным

В социальных сетях в декабре 2021 года начало активно распространяться сообщение о том, что в городе Лермонтов Ставропольского края произошло народное восстание с захватом местными жителями мэрии и поддержкой со стороны правоохранительных органов, якобы соответствующий приказ выгонять протестующих отказался выполнять начальник полиции города Евгений Васильев. Однако, как выяснилось в ходе анализа, информация оказалась недостоверной и фейком.

Подобные публикации были распространены в 2017-ом, 2018-ом, 2019-ом 2020-ом годах. Примечательно, что публикации в 2018 и 2019 годах появись в одном и том же паблике во «ВКонтакте» «Союз Красных Групп и всех, верных СССР!»

Впервые сообщение с таким содержанием появилось на сайте newsland.ru 22 февраля 2012 года. О недостоверно распространяемой сейчас в социальных сетях информации с первых строк свидетельствует дата публикации на сайте — 2012 год, а сами изложенные факты не имеют никакого официального подтверждения и не сопровождается соответствующими фото- и видеоматериалами.

На недостоверность декабрьских постов также указывает тот факт, что начальником полиции Лермонтова является не Евгений Васильев, как указано в публикации, а Алексей Воробьев, назначенный на эту должность в июле 2018 года. Соответствующие данные содержатся в базе «Спарк-Интерфакс» и подтверждаются информацией на сайте регионального управления МВД.

Фейком публикации назвал и глава Лермонтова Станислав Полулях на своей странице в Instagram. Он отметил, что указанные в постах данные лишь отчасти имели место во время предвыборной кампании в 2011 году. «В данный момент администрация города работает в штатном режиме», — написал он.

Публикаций в СМИ на эту тему не замечено, однако информация от 2012 года до сих пор распространяется на личных страничках россиян в социальных сетях.