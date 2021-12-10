Блогерша раскрыла секреты правильной стирки полотенец и разозлила подписчиков

Жительница Австралии поделилась с подписчиками секретами правильной стирки полотенец. На соответствующий ролик на ее странице в TikTok обратили внимание журналисты Daily Mail.

Блогерша Каролина Макколи (Carolina McCauley) регулярно публикует посты, в которых рассказывает о лайфхаках по уборке дома. В последнем видео она дала своим зрителям рекомендации по поводу деликатного очищения полотенец. Так, чтобы вернуть мягкость огрубевшей ткани, блогерша советует добавлять внутрь барабана стиральной машины полстакана пищевой соды, а также использовать белый уксус вместо кондиционера для белья. По словам Макколи, для достижения наилучшего результата желательно стирать крупные полотенца отдельно друг от друга в воде средней температуры.

Публикация стала вирусной и набрала больше 68 тысяч просмотров и почти три тысячи лайков. Читателей издания разозлили предложенные рекомендации в комментариях. «Стирать одно полотенце за раз? Вы шутите? У кого есть время и деньги, чтобы платить за лишние электричество и воду?», «Какая чушь», «Разве стирка одного полотенца за раз не является огромной тратой воды и электричества?», «Я единственный, кто думает, что добавлять уксус в стиральную машину — опасно для металла и резины?» — возмущались они.

В сентябре основатель международной сети прачечных Laundryheap Деян Димитров (Deyan Dimitrov) раскрыл главные ошибки при стирке белья. Он заверил, что отбеливатель не делает одежду светлее. По его словам, использование упомянутого средства приводит к быстрому изнашиванию тканей и портит качество вещей из шерсти, кожи и шелка. «Вместо отбеливателя лучше добавлять в стиральную машину полстакана белого уксуса», — сказал он.