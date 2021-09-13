В прачечной раскрыли главные ошибки при стирке белья

Основатель международной сети прачечных Laundryheap Деян Димитров (Deyan Dimitrov) раскрыл главные ошибки при стирке белья. Соответствующий материал публикует The Sun.

В первую очередь, эксперт заверил, что отбеливатель не делает одежду светлее. По его словам, использование упомянутого средства приводит к быстрому изнашиванию тканей и портит качество вещей из шерсти, кожи и шелка. «Вместо отбеливателя лучше добавлять в стиральную машину полстакана белого уксуса», — сказал он.

Кроме того, Димитров объяснил, что не стоит стирать одежду после одного дня носки. Чересчур частая чистка вещей приводит к накоплению моющего средства в волокнах ткани, из-за чего материал может начать пузыриться, сжиматься и рваться. Нижнее белье он назвал исключением из этого правила.

Вдобавок мужчина предостерег читателей издания от сушки одежды на батарее, так как это может спровоцировать возникновение плесени. Димитров также порекомендовал отказаться от стирки вещей при высоких температурах воды и посоветовал перейти на 30-градусную стирку.

Ранее в сентябре Деян Димитров раскрыл необходимую частоту стирки джинсов. «Несмотря на распространенный миф о том, что джинсы могут обходиться без стирки до шести недель, в действительности их необходимо подвергать чистке после каждых трех носок — плюс-минус несколько дней в зависимости от степени их загрязнения», — считает эксперт.