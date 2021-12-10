Россияне массово захотели переждать зиму в пяти зарубежных странах

Самыми популярными странами для зимовки среди россиян стали пять зарубежных направлений: Армения, Таиланд, Турция, Азербайджан и Шри-Ланка. Об этом стало известно из исследования сервиса «Яндекс.Путешествия», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики сервиса изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, что такие направления, как Вьетнам и Индонезия, где традиционно россияне пережидали зиму, потеряли свои позиции из-за ограничений для въезда туристов. Их место заняли Сербия и Шри-Ланка.

Отмечается, что в этом году россияне также захотели массово отправиться зимовать в Таиланд — спрос на поездки в королевство вырос в 3,5 раза, благодаря чему направление смогло вернуть свою популярность. Самой же востребованной страной для пережидания холодных месяцев стала Армения, так как билеты в союзное с Россией государство можно приобрести за 16,2 тысячи рублей.

Дороже всего обойдутся билеты в США (около 49 тысяч рублей) и Таиланд (больше 58 тысяч рублей). Стоимость перелетов в Турцию и Индию снизилась до 15,5 и 36,2 тысячи рублей соответственно. В среднем россияне планируют зимовать в теплых странах по пять недель. Например, большинство из них едет на Шри-Ланку, в Армению и Сербию на четыре недели, а в Таиланд, Индию и США — на пять-шесть.

Ранее в декабре были названы самые бюджетные направления для поездок к морю на Новый год. Так, топ самых бюджетных стран возглавили Египет и Турция. По мнению экспертов, ОАЭ, Доминикана и Куба также являются выгодными курортами для отдыха на январские праздники.

