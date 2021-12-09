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Названы самые бюджетные направления для поездок к морю на Новый год

Египет и Турция возглавили список самых выгодных направлений для путешествий на Новый год

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала россиянам о самых выгодных вариантах улететь к морю на зимние праздники. Об этом пишет URA.RU.

Топ самых бюджетных направлений возглавили Египет и Турция. «Во-первых, надо сказать о Египте. Турагент всегда подберет тот тур, который по деньгам устроит туриста», — пояснила эксперт.

Кроме того, собеседница агентства заявила, что ОАЭ, Доминикана и Куба также являются выгодными странами для отдыха на Новый год. «Эти направления пользуются спросом именно из-за того, что там тоже можно подобрать достаточно бюджетный тур. Но надо понимать, что это новогодние праздники и это всегда высокий сезон и по спросу, и по цене», — уточнила Осипова.

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С коллегой согласился президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Он перечислил те же маршруты, добавив, что по сравнению с обычными ценами можно выгодно слетать на Мальдивы и Сейшелы — «все зависит от возможностей».

Из-за динамичного ценообразования специалисты отказались назвать среднюю цену путевок на зимние праздники. «Чем больше продается туров, тем выше цена», — пояснил Голов.

Ранее в декабре российских путешественников предупредили о надвигающемся дефиците мест в отелях Кубы на Новый год. Эксперты порекомендовали заранее забронировать проживание и «не ждать последнего момента».

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Валентина Процкова
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