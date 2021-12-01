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Россиян предупредили о дефиците мест в отелях на курортах Кубы на Новый год

Россиянам рассказали о дефиците мест в отелях Кубы из-за «активизации внутреннего туризма»
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Фото: Alexandre Meneghini / AP

Российских путешественников предупредили о надвигающемся дефиците мест в отелях Кубы на зимние праздники. Об этом сообщает портал TourDom.

По словам регионального представителя по продажам и маркетингу в Blue Diamond Resorts Cuba Рубена Акоста, в большей мере ситуация с нехваткой мест касается курорта Варадеро. «С возвращением туристов из Канады, конечно, спрос на отели сильно вырос. Кроме того, увеличилось количество рейсов из США и Латинской Америки, а также на удивление активизировался внутренний туризм», — рассказал он. Специалист порекомендовал заранее забронировать проживание на Новый год и «не ждать последнего момента».

Отмечается, что в ряде отелей трех, четырех и пяти звезд некоторые туроператоры уже не продают путевки, поскольку все места раскуплены. Так, стоп продаж на новогодние даты заездов объявили такие популярные гостиницы, как Melia Internacional Varadero, Iberostar Varadero, Melia Peninsula и другие.

«С каждым днем выбора все меньше. Лучше ситуация в отелях только для взрослых 18+, топовые семейные гостиницы для отдыха с детьми уже разобраны», — заявила руководитель турагентства Cubatut Елена Лапина.

Ранее в ноябре эксперты туристической отрасли рассказали отечественным туристам о дефиците мест в отелях Мальдив в новогодний период. Сообщается, что во многих объектах размещения уже невозможно найти свободные номера. 

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