Россиян предупредили о дефиците мест в отелях на курорте богачей

Российских туристов предупредили о надвигающемся дефиците мест в отелях Мальдив в новогодний период. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным туроператоров, Мальдивы, которые считаются курортом богачей, являются одним из самых востребованных направлений на новогодние праздники среди российских туристов. Отмечается, что с 1 января по 9 ноября на Мальдивах побывало 194,5 тысячи отечественных путешественников, что на 385,3 процента превышает показатели 2020 года. По турпотоку Россия занимает второе место.

Сообщается, что во многих объектах размещения уже невозможно найти свободные номера. «Вариантов с хорошим соотношением цена-качество для семей с детьми ни на Новый год, ни на февраль подтвердить уже практически невозможно. Тем, кто хочет отправиться на Мальдивы на интересующую виллу, нужно быть готовыми к тому, что бронирование должно быть сделано как минимум за 5-6 месяцев до заезда», — сообщают туроператоры.

Также туристов предупредили о том, что из-за растущего турпотока на Мальдивы возникают проблемы с трансфером на острова из международного аэропорта Мале. Перевозка туристов на гидросамолетах осуществляется исключительно в светлое дневное время суток, а именно с 9 утра до 14 часов, поэтому путешественникам приходится либо дожидаться своей очереди в переполненном аэропорту, либо выбирать другой вид трансфера.

Ранее в ноябре сообщалось, что россияне массово заинтересовались еще одной популярной пляжной страной — Египтом. Так, спрос на поездки в Новый год резко вырос после длинных ноябрьских выходных и, по прогнозам экспертов туристической отрасли, может достичь доковидного уровня.