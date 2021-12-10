США предупредили о рекордном росте цен

Американские аналитики и инвестфонды предупредили участников фондового рынка о рекордном росте цен в США, пишет CNBC. По их прогнозам, месячная инфляция по итогам ноября, значение которой будет опубликовано 10 декабря, может достигнуть 0,7 процента, а годовая — 6,7 процента, что станет наивысшим показателем с 1982 года.

Речь идет об индексе потребительских цен — основном индикаторе, по которому во многих странах, в том числе и в США, измеряют уровень инфляции. Индекс включает цены на широкий круг потребительских товаров, среди которых продукты питания, топливо, а также товары для животных и даже комнатные растения.

В 1982 году США переживали период стагфляции — явления, впервые проявившегося при президентстве Рональда Рейгана и выражавшегося в одновременном стремительном росте цен (инфляции) и спаде экономики (стагнации). В нормальной ситуации растущие цены и спрос провоцируют повышение производства и рост инвестиций, а снижающиеся цены стимулируют компании сокращать производственные мощности в отсутствие спроса на продукцию.

Облегченный базовый индекс, не включающий цены на продукты питания, энергию и топливо, как ожидается, вырастет на 0,5 процента по итогам ноября и на 4,9 процента в годовом выражении, что также станет рекордом, но уже с 1991 года.

Опрошенные изданием аналитики отмечают, что данные о высокой инфляции негативно отразятся на фондовом рынке, который ждет коррекция и снижение цен на некоторые активы. Федеральная резервная система в таких условиях может принять решение об ускорении сворачивания программы количественного смягчения. В настоящий момент регулятор снижает объемы закупок государственных и ипотечных облигаций на 35 миллиардов долларов ежемесячно.

