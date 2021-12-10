Россиянин в СИЗО Челябинска убил подозреваемого в педофилии сокамерника

В СИЗО Челябинска россиянин убил подозреваемого в педофилии соседа, после чего попытался инсценировать его суицид. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает Znak со ссылкой на свой источник.

По данным издания, в СИЗО-1 тело арестованного мужчины обнаружили в камере в ночь на 9 декабря. Погибший обвинялся по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста» УК РФ. Изначально предполагалось, что это суицид. Однако следователи при осмотре поняли, что мужчина был задушен. Предполагается, что его убийца — 41-летний мужчина, ранее судимый за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Ранее в Санкт-Петербурге мать школьника обвинила 43-летнего учителя биологии в педофилии. Педагога задержали. Россиянка рассказала полицейским, что учитель во время дополнительных занятий гладил и трогал 13-летних учеников, «ложился сверху и снизу».