«Роснефть» названа единственной привлекательной для инвестиций компанией России

Крупнейший американский инвестиционный банк J.P.Morgan включил «Роснефть» в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний мира в 2022 году. Компания стала единственной из России, а также Центральной и Восточной Европы, вошедшей в этот список.

В составленный J.P. Morgan список также вошел ряд других компаний нефтегазового сектора: bp, ExxonMobil, Saudi Aramco, Sinopec, Petrobras, CVE, Marathon.

В качестве важного фактора привлекательности «Роснефти» в J.P. Morgan отметили реализацию проекта «Восток Ойл». По мнению аналитиков американского банка, этот проект, реализация которого стартовала в 2020 году, еще практически не учтен в оценке акций «Роснефти». При этом «Восток Ойл» имеет высокий IRR, который в базовом сценарии оценивается на уровне 54 процента.

В целом, важную роль проекта «Восток Ойл» в переоценке стоимости «Роснефти» отмечают многие аналитики. Bank of America Merril Lynch отмечает, что при благоприятной рыночной конъюнктуре чистая приведенная стоимость проекта может превысить 100-120 миллиардов долларов. Аналитики инвестбанка Карен Костанян и Екатерина Смык уже присвоили проекту статус «локомотива развития» «Роснефти». При этом Goldman Sachs окрестил его «магнитом для инвесторов».

Еще одним важным фактором инвестпривлекательности «Роснефти» аналитики J.P. Morgan назвали привлекательную дивидендную доходность компании, которую они ожидают на уровне 11-13 процентов в 2022 - 2023 годах.

«Роснефть» платит дивиденды дважды в год, направляя на выплаты 50 процентов чистой прибыли компании по МСФО (один из самых высоких коэффициентов в отрасли). В первом полугодии 2021 года «Роснефть» заработала 382 миллиарда рублей прибыли. Этот показатель стал рекордным для компании за январь-июнь и более чем в 2,5 раза превысил уровень чистой прибыли, полученной по итогам всего 2020 года. Таким образом, по итогам первого полугодия «Роснефть» выплатила рекордные 191 млрд рублей промежуточных дивидендов.

В июле 2021 года «Роснефть» также досрочно завершила выплаты дивидендов за 2020 год в общем размере 73,55 миллиарда рублей.

В целом инвестиционное сообщество высоко оценивает потенциал роста «Роснефти». БКС прогнозирует стоимость GDR компании на уровне 12 долларов, Bank of America Merril Lynch — 11,2 доллара, Raiffeisen Bank — 11 долларов. Morgan Stanley и Goldman Sachs видят ориентир по стоимости акций «Роснефти» на уровне 10,5 долларов за GDR, «Газпромбанк» - 10,1 доллара, J.P. Morgan — 10 долларов.

Ранее, 8 декабря, второй по величине инвестбанк США — Bank of America Merril Lynch — также добавил «Роснефть» в свой глобальный список «идеальных» объектов для инвестирования в 2022 году в регионе Восточная Европа, Ближний Восток и Африка. Аналитики банка считают, что акции «Роснефти» обладают потенциалом роста на 40 процентов. Также, по мнению банка, у российской компании один из самых низких показателей удельных затрат на добычу на фоне самых больших запасов.

