Прокурор заявил о виновности всех фигурантов дела о «посольском кокаине»

В Москве прокурор заявил о доказанной вине фигурантов дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дорогомиловского суда.

В ходе слушания он попросил присяжных признать виновными всех подсудимых. В свою очередь сторона защиты попросила всех оправдать.

Следующее заседание состоится 13 декабря.

Расследование дела о «посольском кокаине» началось в декабре 2016 года после того, как в школе при российском посольстве в Аргентине нашли 12 подозрительных чемоданов с 362 килограммами чистого кокаина. Для контролируемой поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом.

В результате операции «12 королев», проведенной совместно российскими и аргентинскими правоохранителями, в России были задержаны Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов. Еще два человека были пойманы в Аргентине, а предполагаемый организатор Андрей Ковальчук был задержан в Германии.