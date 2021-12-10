При нападении на школу Казани Галявиев скопировал поведение керченского стрелка

19-летний Ильназ Галявиев подражал керченскому стрелку во время нападения на школу в Казани. Об этом заявили «Ленте.ру» в Следственном комитете России (СКР).

Из материалов уголовного дела следует, что Галявиев стремился «подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из интернета, скопировав их поведение при нападении». Молодой человек полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах пояснил, что Галявиев подражал 18-летнему студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, известному как керченский стрелок, который 17 октября 2018 года взорвал бомбу и открыл стрельбу в здании учебного заведения. Жертвами теракта стал 21 человек, еще несколько десятков получили ранения. Сам стрелок покончил с собой.

Ранее 10 декабря СКР сообщил о предъявлении окончательного обвинения Галявиеву в массовом убийстве, покушении, изготовлении взрывного устройства, умышленном повреждение имущества. С материалами уголовного дела вскоре начнут знакомиться потерпевшие и их законные представители, а затем — обвиняемый и его адвокат.

Галявиев признан вменяемым и подлежит привлечению к уголовной ответственности, отметили в СКР.

Следствием установлено, что он взял изготовленное им самим взрывное устройство (СВУ), вооружился многозарядным охотничьим ружьем и 11 мая 2021 года совершил нападение на гимназию №175 в Казани. Он подорвал СВУ и стрелял по учителям и ученикам. Погибли девять человек, из них семеро детей. Потерпевшими по делу признано более 600 человек.