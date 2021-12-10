Напавший на казанскую школу Галявиев признан вменяемым и понесет ответственность

Следственный комитет России (СКР) намерен привлечь к уголовной ответственности Ильназа Галявиева, совершившего вооруженное нападение на казанскую школу и убившего девять человек. Об этом «Ленте.ру» заявили в ведомстве.

Обвиняемый в массовом убийстве признан вменяемым и предстанет перед судом за совершенное преступление.

Следствием установлено, что Галявиев взял изготовленное им самим взрывное устройство (СВУ), вооружился многозарядным охотничьим ружьем и 11 мая 2021 года совершил нападение на гимназию №175 в Казани. Он подорвал СВУ и стрелял по учителям и ученикам. Погибло девять человек, из них семеро детей. Потерпевшими по делу признано более 600 человек.

Ранее 10 декабря СКР заявил о предъявлении Галявиеву окончательного обвинения в массовом убийстве, покушении, изготовлении взрывного устройства и умышленном повреждении имущества. В ближайшее время с материалами уголовного дела начнут знакомиться потерпевшие и их законные представители, а затем — обвиняемый и его адвокат.

16 ноября стало известно, что по итогам второй экспертизы Галявиева признали вменяемым. Его обследовали в психиатрической больнице №6 Санкт-Петербурга. Специалисты пришли к выводу, что Галявиев осознавал свои действия, когда готовился к преступлению и во время его совершения, несмотря на то, что он называл себя богом. Первая экспертиза, проведенная в институте судебной психиатрии имени Сербского в Москве заключила, что он невменяем.