Россиян предупредили о «маскировке» коронавируса зимой

Кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе напомнил, что многие симптомы коронавируса совпадают с признаками ОРВИ. Он объяснил, как отличить эти заболевания, в интервью радио Sputnik.

Главврач предупредил россиян, что COVID-19 маскируется зимой под ОРВИ, грипп и другие вирусные инфекции, включая энтеровирусную и ротавирусную. Он объяснил это явление отсутствием специфических симптомов коронавируса. Именно этот фактор вызывает «маскировку» COVID-19, особенно зимой.

«Наиболее частые проявления COVID-19 – это температура, кашель и нарушение дыхания. Все эти симптомы, к сожалению, не на сто процентов специфичны», — подчеркнул Чурадзе.

По словам медика, только своевременное обращение за медицинской помощью при первых симптомах коронавируса позволяет установить корректный диагноз и начать правильное лечение. При симптомах ОРВИ следует сделать ПЦР-тест на наличие COVID-19 или экспресс-тест.

Специалист напомнил, что снизить риск заражения коронавирусом помогает курс вакцинации. Прививки не формируют стопроцентную защиту от болезни, однако помогают избежать ее тяжелых последствий.

Ранее иммунолог Владимир Болибок подтвердил способность коронавируса прятаться в жировых клетках человека. Она связана с инертностью и низкой скоростью обмена веществ в таких клетках.