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Россия уличила Запад в провоцировании конфликта в Европе

МИД России: действия Запада в отношении Украины создают риск конфликта в Европе

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Действия Запада в отношении Украины провоцируют серьезные международные риски и могут привести к военному обострению в Европе. Об этом сообщили в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве уличили западные страны во втягивании Украины в НАТО. По мнению российских дипломатов, это приведет к появлению на украинской территории ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к России. «Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», — заключили в МИД.

В министерстве указали, что страны НАТО подталкивают Киев к агрессии и продолжают накачивать страну оружием. «Иначе нельзя интерпретировать участившиеся внеплановые учения США и их союзников в Черном море», — отметили в МИД. Дипломаты отметили, что ситуация на Украине используется для нагнетания конфронтации между западным блоком и Москвой. В ведомстве полагают, что отношения России и Запада деградируют и подошли к критической черте.

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Екатерина Андреева
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