Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Врачи спасли недоношенного младенца с редким недугом

В Чечне медики успешно прооперировали новорожденного с перфорацией желудка

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Чечне врачи спасли новорожденного с редким недугом — перфорацией желудка. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, мальчик появился на свет в Грозненском перинатальном центре недоношенным и весил всего 900 граммов. При этом на пятый день жизни младенца медики пришли к выводу, что ему необходима срочная операция. Для этого в республику прибыл исполняющий обязанности заведующего кафедрой хирургических болезней детского возраста Петербургского педиатрического университета, главный детский хирург Минздрава России Алексей Подкаменев.

«Перфорация желудка у новорожденных встречается редко. Таких всего семь процентов. Причины? Это могут быть пороки развития мышечной стенки органа, которые чреваты тяжелыми последствиями», — пояснил специалист.

По его словам, операция прошла успешно, однако спустя десять дней мальчика пришлось перевезти в Санкт-Петербург, где он пережил еще одно хирургическое вмешательство. Предполагается, что через три-шесть месяцев ребенку будет необходимо еще раз прооперировать. «После этой процедуры малыш уже ничем не будет отличаться от своих сверстников», — добавил Подкаменев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Устроившему массовую стрельбу в школе Казани предъявили окончательное обвинение
Россиянам дали советы по уходу за лицом зимой
Ургант высмеял решение СК проверить песни Оксимирона и Noize MC
Россиянам напомнили про ограничения в отелях при путешествиях по стране
Риелтор предложил альтернативные меры по контролю рынка аренды жилья
Газ в Латвии подорожает вдвое
Россию назвали страной падающих самолетов
Анита Цой высказалась о долгах за жилье
Обогнавшая всех миллиардеров мира россиянка высказалась о росте своего капитала
Тело пропавшего подполковника Росгвардии нашли без головы и рук
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter