Врачи спасли недоношенного младенца с редким недугом

В Чечне врачи спасли новорожденного с редким недугом — перфорацией желудка. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, мальчик появился на свет в Грозненском перинатальном центре недоношенным и весил всего 900 граммов. При этом на пятый день жизни младенца медики пришли к выводу, что ему необходима срочная операция. Для этого в республику прибыл исполняющий обязанности заведующего кафедрой хирургических болезней детского возраста Петербургского педиатрического университета, главный детский хирург Минздрава России Алексей Подкаменев.

«Перфорация желудка у новорожденных встречается редко. Таких всего семь процентов. Причины? Это могут быть пороки развития мышечной стенки органа, которые чреваты тяжелыми последствиями», — пояснил специалист.

По его словам, операция прошла успешно, однако спустя десять дней мальчика пришлось перевезти в Санкт-Петербург, где он пережил еще одно хирургическое вмешательство. Предполагается, что через три-шесть месяцев ребенку будет необходимо еще раз прооперировать. «После этой процедуры малыш уже ничем не будет отличаться от своих сверстников», — добавил Подкаменев.

