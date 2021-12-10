Модель рассказала о проблемах в юности из-за своей работы

Бывшая модель люксовых брендов рассказала о страшных проблемах, с которыми она столкнулась в юности из-за своей профессии. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

23-летняя Эсмеральда Си-Рейнольдс (Esmeralda Seay-Reynolds) начала работать моделью в возрасте 15 лет, и ее карьера стремительно развивалась. Спустя два года она дефилировала на Неделе моды в Нью-Йорке, а также летала на съемки и показы в Лондон, Милан и Париж для брендов Marc Jacobs, Chanel и Fendi.

Тем не менее карьерный рост и постоянная занятость довели девушку до расстройства пищевого поведения. «Когда мне было 17, у меня случился припадок, и моя печень перестала работать. Это состояние едва не довело меня до сердечного приступа. Мои агенты едва вытащили меня из моделинга, чтобы я могла набрать вес, потому что клиенты жаловались, что я не вписывалась в одежду из-за чрезмерной худобы», — вспоминает Си-Рейнольдс.

В конечном итоге манекенщица отправилась на программу реабилитации в Центре лечения расстройств пищевого поведения Evergreen в Денвере, штат Колорадо, которая, по мнению героини материала, спасла ей жизнь. Си-Рейнольдс начала работать с тренером и диетологом, которая впоследствии стала ее близкой подругой.

«Скорее всего, меня бы здесь сейчас не было, если бы я не пошла на лечение. Во время реабилитации я осознала, каких людей хочу видеть в своей жизни, какую жизнь я хочу иметь, а также насколько усердно я готова работать для этого. Я оставила модельную карьеру и чувствую себя намного счастливее», — заключила она.

В ноябре бывшая модель Никки Дюбоз пожаловалась на регулярные изнасилования на работе. 36-летняя американка призналась, что директор модельного агентства, имя которого не раскрывается, регулярно подвергал ее сексуальному насилию в обмен на сотрудничество с известными брендами.