Огромное стадо оленей вышло к людям в российском регионе

Жители Углича в Ярославской области отправились на прогулку загород и встретили огромное стадо оленей. Замеченных ими животных очевидцы сняли на видео, которое опубликовано в группе «Ярославль LIVE» во «ВКонтакте».

На кадрах можно увидеть, как более десятка оленей выходят из леса и идут по поляне мимо людей. Затем животные убегают.

При этом, как рассказали очевидцы изданию «МК Ярославль», всего им встретилось более 300 оленей — это около трети всей проживающей на территории российского региона популяции.

В свою очередь биологи пояснили газете, что своей многочисленностью стадо, скорее всего, обязано местным охотхозяйствам, которые подкармливают животных зимой. Выжить без такой помощи животным в этих широтах бывает трудно из-за сложностей с добычей пропитания и снега.

