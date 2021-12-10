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В общественной палате Крыма инцидент с судном Украины назвали частью сценария

Глава ОП Крыма Форманчук: инцидент с судном Украины является составной частью сценария

Фото: George Chernilevsky / Wikipedia

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что у России есть силы, чтобы нейтрализовать провокации в Керченском проливе и не допустить прохода иностранных кораблей. Такой комментарий он дал в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива — это составная часть сценария по нагнетанию ситуации у границ России. Кроме того, он является продолжением провокаций, которые НАТО предпринимает в Черном море.

Форманчук выразил уверенность, что приближение украинского корабля к Керченскому проливу — не случайность, это сделано «по согласованию с так называемым верховным главнокомандующим Украины господином Зеленским».

Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу, игнорируя требования об изменении курса. 9 декабря корабль береговой охраны призвал украинских моряков соблюдать законы РФ, в ответ они заявили, что не собираются вести корабль через Керченский пролив. В погранслужбе действия Украины охарактеризовали как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.

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Юлия Ямпольская
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В общественной палате Крыма инцидент с судном Украины назвали частью сценария
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