Корабль ВМС Украины приблизился к границам России у Керченского пролива

Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу, требования изменить курс не выполняет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Корабль находится в 18 морских милях от Керченского пролива и требований изменить курс не выполняет. В ФСБ отметили, что действия корабля создают угрозу безопасности мореплавания. Утром он снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керчи, заявок на прохождение пролива от украинской стороны не было.

«Заявок в соответствии с обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 года № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было», — говорится в сообщении.

Днем 9 декабря корабль российской береговой охраны сообщил о необходимости соблюдать законы, но получил ответ, что следовать через Керченский пролив корабль не планирует.

В ноябре ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США Arleigh Burke (DDG-51) вошел в акваторию Черного моря. Цель боевого корабля — приступить к работе с союзниками и партнерами НАТО в регионе.