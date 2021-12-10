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Политолог нашел «следы» США в маневре Украины у Керченского пролива

Политолог Бурлаков объяснил маневр Киева в Азовском море желанием «пощупать» пограничников
Начало событий в новости Корабль ВМС Украины приблизился к границам России у Керченского пролива

Фото: Server Amzayev / Globallookpress.com

Киев решился на провокацию в Азовском море, поскольку чувствовал прикрытие со стороны США, заявил политолог Виктор Бурлаков, передает РЕН ТВ.

По его словам, приближение корабля военно-морских сил (ВМС) Украины «Донбасс» к Керченскому проливу с одной стороны — провокация, с другой — очередное желание «пощупать» российских пограничников.

Он указал на «усложнение» отношений России и Украины за последнее время. Политолог напомнил, что Киев строит догадки о «возможном вооруженном конфликте», подогревается это настроение из США. Недавно российский и американский президенты, Владимир Путин и Джо Байден, провели переговоры, где, в том числе, касались Украины. «И этот инцидент очень хорошо укладывается в логику данных событий», — нашел «следы» США в маневре Украины Бурлаков.

Кроме того, на Украине падают рейтинги главы государства Владимира Зеленского. Маневры в Азовском море отвлекают население от низкого уровня жизни и деятельности политика, считает эксперт. Он объяснил, что «Донбасс» не представлял опасности для российских военнослужащих. «Я не удивлюсь, что "Донбасс" — единственный плавающий корабль на украинском флоте, и он был избран хотя бы для того, чтобы пройти это расстояние до границы с Россией», — предположил он.

В четверг, 9 ноября, корабль ВМС Украины «Донбасс» вышел из порта Мариуполь и приблизился к Керченскому проливу. На замечания российский пограничников он не реагировал.

Алия Шарафутдинова
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