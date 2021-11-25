Боевой корабль США вошел в акваторию Черного моря

Ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США Arleigh Burke (DDG-51) вошел в акваторию Черного моря. Об этом говорится в заявлении Шестого флота ВМС США в Twitter.

Цель боевого корабля — приступить к работе с союзниками и партнерами НАТО в регионе.

15 ноября флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney вышел из Черного моря после завершения учений с союзниками. В Пентагоне считают, что такие военно-морские учения совместных сил НАТО позволяют «поддерживать интегрированную систему сдерживания военных угроз».

12 ноября в международных водах Черного моря прошли учения, в которых приняли участие семь военных кораблей ВМС США, Турции, Румынии и Украины. На время учений со стороны Военно-морского флота (ВМФ) России слежку за силами НАТО и их союзников осуществляли патрульный корабль «Павел Державин», ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен». Командование Черноморского флота РФ заявило, что так часто американские корабли не заходили в Черное море даже в советский период.