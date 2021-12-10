Хорватия испугалась войны с Россией из-за визита премьера на Украину

Президент Хорватии Зоран Миланович возмутился визитом премьер-министра страны Андрея Пленковича на Украину, испугавшись, что это повредит отношениям Загреба и Москвы. Об этом пишет издание «Европейская правда».

Кроме того, Миланович испугался, что это может привести к войне с Россией. «Сто тысяч российских солдат находятся на границе с Украиной, неизвестно, что будет завтра. (...) Пленкович сбежит в Брюссель, если ситуация обострится, а хорватские солдаты туда не убегут», — считает президент.

Пленкович приезжал в Украину с двухдневным визитом, в ходе которого объявил: Хорватия присоединилась к кругу стран Евросоюза, «заключивших двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины». Хотя премьер подчеркивал, что развитие отношений с Киевом не направлено против Москвы, Миланович назвал его действия шарлатанством.