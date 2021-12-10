Запуск беспилотников в России подорожал

В Минтрансе отложили запуск проезда по беспилотному логистическому коридору (БЛК) на трассе М11 «Нева», а реализация проекта подорожала, сообщают «Ведомости».

Теперь пилотный запуск намечен на 15 октября 2023 года, а ввод БЛК в эксплуатацию — на 25 декабря 2023 года. Ранее в Минтрансе планировали начать выезды беспилотных грузовиков в 2022 году. Эту же дату называли и разработчики. Финансовая модель проекта предусматривает капитальные вложения в 2022-2024 годах в размере 6,6 миллиарда рублей. Большая часть средств будет направлена на создание IТ-инфраструктуры, в том числе системы управления дорожным движением и системы экстренного реагирования при ДТП для беспилотников. 2,14 миллиарда рублей будут выделены на создание четырех хабов.

На заседании все стороны — оператор, разработчики беспилотников и перевозчики — впервые смогли договориться. Концепция БЛК была согласована, теперь ее должен рассмотреть первый вице-премьер Андрей Белоусов. Во время заседания утвердили пять бизнес-моделей, но основе которых «Автодор» запросит финансирование из фонда национального благосостояния (ФНБ). Из ФНБ будут выделены средства, покрывающие 80 процентов затрат (5,3 миллиарда рублей) на проект, остальные 20 процентов (1,3 миллиарда рублей) планируется привлечь через размещение облигаций «Автодора».

Капитальные затраты на проект оказались на 27 процентов выше изначальных оценок, согласно которым расходы составляли 5,2 миллиарда рублей. Из ФНБ должны были быть выделены 4,9 миллиарда рублей, а 300 миллионов рублей планировалось получить из дополнительных бюджетных ассигнований. «Начали описывать требования к инфраструктуре, и стало очевидно, что денег заложили недостаточно», — рассказал один из разработчиков проекта. По словам другого источника, стоимость проекта изменилась, так как большинству перевозчиков и разработчиков понадобились хабы. Третий собеседник объясняет рост затрат появлением единого оператора инфраструктуры БЛК — «Автодора».

Директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин заявил, что БЛК имеет коммерческий смысл только при зарплате дальнобойщика в 40 тысяч евро в год. «Наши водители столько не получают, поэтому данный проект интересен исключительно как эксперимент, и не более того», — подчеркнул он.

Ранее в ноябре в Минтрансе назвали дату запуска первых беспилотных грузовых паромов. Такой вид транспорта появится в России уже к 2024 году. Беспилотные грузовые паромы будут передвигаться между портами Усть-Луга в Ленинградской области и Балтийск в Калининградской области. Протяженность маршрута составит 480 морских миль.