Экс-премьер Украины рассказал о захлестнувшем страну националистическом психозе

Бывший глава украинского правительства Николай Азаров рассказал в интервью изданию «Украина.ру», как националистический психоз, который захлестнул Украину перед крахом СССР, стал катастрофой для страны.

«Был националистический психоз, который несколько месяцев усиленно разыгрывался, и основными лозунгами были тогда — это то, что Украина богатейшая республика Советского Союза, и ее все обкрадывают, обирают, на ней все держится, что Россия забирает и мясо, и молоко, и все абсолютно забирает», — рассказал экс-премьер.

Он подчеркнул, что листовки с подобной информацией в те времена были очень распространены, а по в эфирах телевизионных программ кто-то из националистов уверял, что в производстве мяса, молока, масла и сыров Украина обходит такие страны, как США и Францию, хотя и живет гораздо хуже. Объяснялось это тем, что всю продукцию у нее якобы отбирала Россия, вспоминает Азаров.

Он также отметил, что ему приходилось иметь дело с образованными людьми, которые в действительность считали Россию нищей страной, обворовывающей Украину. В действительности же все было иначе — Украина была дотационной республикой в союзном бюджете, в союзном государстве, заявил бывший глава правительства. Он предположил, что желание «жить на халяву» в какой-то момент стало у украинцев подобием религиозного верования.

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