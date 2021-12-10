На Украине назвали три победы Путина на переговорах с Байденом

Киевский писатель Игорь Лесев в интервью изданию «Украина.ру» назвал три победы, которые одержал президент России Владимир Путин на переговорах с главой США Джо Байденом. По его мнению, несмотря на то, что Кремль определил переговоры лидеров двух стран как «протокольную встречу», Путин смог зафиксировать ряд положений, к которым Москва стремилась долгое время.

«Во-первых, Россию давно уже не драконят темой Крыма. Звучит вроде бы "украинский вопрос", но Крыма в нем нет. А это значит, что Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским. Во-вторых, американцы уже не призывают Россию "убраться из Донецка и Луганска". Заметьте, риторика поменялась. То есть и ЛДНР уже признается в сфере влияния России. В-третьих, Путин добился публичной дискуссии по неприемлемости членства Украины в НАТО или размещении на ее территории иностранных баз», — заявил Лесев.

Он отметил, что позиции России в данном случае оказались объективно сильнее, а промежуточным итогом он назвал снятие санкций с газопровода «Северный поток-2». Он считает, что США таким образом «разыграли легенду для имбецилов», по которой Байден спас Украину от неминуемого вторжения России.

Ранее украинский политтехнолог Тарас Загородний рассказал, что граждане страны живут в режиме «розового пони», когда им кажется, что все вокруг желают им только добра, однако на деле все совершенно не так. Он считает необходимым уметь отказывать любым странам, предложения которых не отвечают национальным интересам Украины.