На Украине рассказали о жизни граждан в режиме «розового пони»

Украинский политтехнолог Тарас Загородний в эфире телеканала «НАШ» рассказал, что граждане страны живут в режиме «розового пони», когда им кажется, что все вокруг желают им только добра, однако на деле все совершенно не так.

«У нашего государства и у людей такой комплекс неполноценности. Люди комментируют переговоры Байдена и Путина и все молятся, верят, что существует волшебник в голубом вертолете. Надо спокойнее к этому относиться. Надо отказывать американцам, британцам, немцам и россиянам, если это не отвечает нашим национальным интересам. Мы не сто долларов, чтобы всем нравиться. Проблема в том, что украинцы до сих пор живут в режиме "розового пони". Мы думаем, что все вокруг хотят нам добра, но это не так», — заявил эксперт.

Ранее лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев назвал переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина абсолютным поражением киевских властей, поскольку после них из планов американского сената был вычеркнут законопроект о санкциях по «Северному потоку-2».