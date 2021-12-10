На Украине переговоры Путина и Байдена назвали абсолютным поражением Киева

Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» назвал переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина абсолютным поражением киевских властей, поскольку после них из планов американского сената был вычеркнут законопроект о санкциях по «Северному потоку-2».

«Это абсолютное поражение украинской власти. То есть то, что был вычеркнут из планов сената законопроект о санкциях по "Северному потоку-2", санкции в отношении секторальной России по многим ее функционерам говорит о том, что переговоры прошли точно не в пользу Украины», — заявил политик.

Кроме того он отметил, что все данные Зеленским за его президентский срок обещания, касающиеся блокировки российского газопровода, «разбились о рифы реальности» после встречи Путина и Байдена. «Хотя не существовало той реальности, в которой бы "Северный поток-2" не сертифицировала Европа, и Штаты могли наложить санкции», — подчеркнул Мураев.

Ранее стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий планирует убедить нового канцлера ФРГ Олафа Шольца во вредности газопровода «Северный поток-2». По словам Моравецкого, он постарается донести до преемника Ангелы Меркель то, что «Северный поток-2» опасен, поскольку Россия может шантажировать им Украину, Польшу и Евросоюз.