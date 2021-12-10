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Путин рассказал об американских агентах в правительстве России в эпоху Ельцина

Президент России Путин заявил, что «вычистил всех» агентов ЦРУ из правительства
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В правительстве России во времена первого президента Бориса Ельцина работали кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, заявил президент страны Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества, передает РЕН ТВ.

Как уточнил глава государства, 20 лет назад, в 2000-е, он «вычистил всех» агентов, но в 1990-е годы, эпоху Ельцина, сотрудники американских спецслужб активно участвовали в управлении государством. По словам Путина, позже их деятельностью заинтересовались в США. Выяснилось, что они нарушали американское законодательство, участвуя в программе приватизации. Несколько человек были лишены свободы.

Ранее Путин рассказал о своей первой работе в разведке. После окончания Ленинградского государственного университета он поступил на службу в органы государственной безопасности. Как уточнил глава государства, в основном он трудился по линии нелегальной разведки.

Алия Шарафутдинова
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