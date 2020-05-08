Путин рассказал о своей первой работе в разведке

Президент России Владимир Путин сообщил, что его первой работой после окончания Ленинградского государственного университета была служба в органах государственной безопасности. Об этом он рассказал в интервью телерадиокомпании «Мир».

«Довольно быстро я попал на работу во внешнюю разведку, в основном работал по линии нелегальной разведки. Нас там воспитывали в духе исключительной преданности Отечеству», — сказал глава государства.

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Владимир Путин уже рассказывал, что его работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой.

Ранее российский лидер рассказал, что до переезда в Москву в 1996 году размышлял о возможности устроиться таксистом. Путин пояснил, что принял решение уехать в столицу после поражения Анатолия Собчака на очередных губернаторских выборах в Санкт-Петербурге.

В 1985 году Владимир Путин окончил Академию внешней разведки (прежнее название — Краснознаменный институт КГБ) по специальности «Внешняя разведка». С 1985 по 1990 год нынешний российский президент служил в территориальной разведточке в Дрездене под прикрытием должности директора Дома дружбы СССР — ГДР. Летом 1991-го Путин уволился из органов госбезопасности.

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