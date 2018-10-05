Показана комната Путина в Академии внешней разведки

В Академии внешней разведки показали комнату, в которой во время учебы жил президент России Владимир Путин. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».

Ведущий программы рассказал, что российский лидер находился здесь год под фамилией Платов — курсанты брали себе так называемые «школьные имена». На кадрах видно обстановку комнаты — три кровати, стол и телевизор. Уточняется, что нынешняя обстановка более комфортная чем та, в которой жил когда-то российский лидер.

Ведущий уточнил, что номер комнаты в ролике скрыт не от зрителей, а чтобы у слушателей академии не возникло желания побороться за право жить там.

В 1985 году Владимир Путин окончил Академию внешней разведки (прежнее название Краснознаменный институт КГБ) по специальности «Внешняя разведка».

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