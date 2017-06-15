Российский президент посмеялся над вопросом об отоплении Кремля

Президент России Владимир Путин показал американскому режиссеру Оливеру Стоуну два своих рабочих кабинета, а также представительскую комнату в Кремле. Соответствующий фрагмент документального фильма Стоуна был показан на телеканале Showtime, передает ТАСС в четверг, 15 июня.

Проходя по просторным помещениям, кинорежиссер спросил, как все это отапливается. «Спросите что-нибудь полегче. Как-то все это происходит. Уже не дровами топят», — отшутился глава государства.

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Когда Стоун поинтересовался, не одиноко ли гулять ночами по коридорам президентской резиденции, Путин, рассмеявшись, сказал: «По этим коридорам ночью не хожу».

По словам российского лидера, один из его рабочих кабинетов ранее занимал Иосиф Сталин. «Этот кабинет просто был больше. Вот этой стенки не было», — рассказал он в ходе экскурсии.

Премьера фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), посвященного президенту России, состоялась в США 12 июня. В России картину покажет Первый канал. Кинолента, включающая в себя четыре серии, будет транслироваться с 19 по 22 июня.