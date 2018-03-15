Путин признался в лихой езде на «Запорожце»

Президент России Владимир Путин во второй части документального фильма Андрея Кондрашова рассказал, что в молодости лихачил на «Запорожце». Фильм выложен во «ВКонтакте» в четверг, 15 марта.

«Бывало, не буду скрывать, такое бывало. И я сожалею об этом и прошу этого никогда никого не делать», — сказал президент.

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По его словам, в какой-то момент «Запорожец» начал сильно шуметь. «Дырка в глушителе образовалась, а денег на ремонт не было. Но правил не нарушали, хочу вам сказать. Правда, наверное, ездили без ремней безопасности. Да и ремней тогда не было», — отметил он.

Путин уточнил, что автомобиль выиграла в лотерею его мать. «Она работала тогда нянечкой в больнице в одном из районов города, на Васильевском острове. И в буфете вместо сдачи ей дали, по-моему, пару билетов или один билет. Стоил он 30 копеек», — вспоминает глава государства.

Узнав, что билет выигрышный, на семейном совете обсудили возможность его продажи, однако мать, несмотря на стесненные бытовые условия, решила взять машину для сына, рассказал Путин. «Жили в одной комнате, в коммунальной квартире, на пятом последнем этаже. Иногда крыша протекала там, протечки возникали, без всяких условий. У нас даже душа не было», — рассказал российский лидер.

В ходе съемок фильма Путин также рассказал, что до переезда в Москву в 1996 году размышлял о возможности устроиться таксистом.

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