Путин рассказал о планах устроиться таксистом

Президент России Владимир Путин во второй части документального фильма Андрея Кондрашова рассказал, что до переезда в Москву в 1996 году размышлял о возможности устроиться таксистом. Фильм выложен во «Вконтакте» в четверг, 15 марта.

Глава государства пояснил, что принял решение уехать в столицу после поражения Анатолия Собчака на очередных губернаторских выборах в Санкт-Петербурге. «Что делать-то? Собственно, работать было негде. Я, уж если по-честному сказать, даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать. Я не шучу, серьезно. Ну, а куда деваться?» — сказал президент.

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По его словам, в Москве ему предложили заняться юридическими вопросами Управления делами президента: «Я, конечно, согласился и приехал». При этом Путин признался, что считает себя коренным петербуржцем. «У меня желания не было никуда переезжать, но так сложилось», — добавил он.

1 февраля Путин осмотрел новую технику в цехах комбайнового завода «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону и «завел» виртуальный комбайн. После этого он пошутил, что в случае проигрыша на выборах пойдет работать комбайнером.

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