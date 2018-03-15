Путин рассказал о боевых 1990-х и сне с оружием

Президент России Владимир Путин во второй части документального фильма Андрея Кондрашова рассказал, что во времена работы в Санкт-Петербурге в 90-е годы ему приходилось спать с ружьем. Фильм выложен во «Вконтакте» в четверг, 15 марта.

Этот эпизод из жизни главы государства озвучил его друг, музыкант Сергей Ролдугин. Комментируя информацию, Путин отметил, что про «бандитский Петербург» много надуманного, но в целом «ситуация была боевой».

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«Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет», — сказал он.

В первой части фильма Андрея Кондрашова «Путин», который автор выложил 11 марта на YouTube, российский президент рассказал, как в 2000 году попал под обстрел в Чечне. По словам Путина, инцидент произошел в ночь на 1 января, когда он вылетел на вертолете в чеченский Гудермес, чтобы поздравить военнослужащих Объединенной группировки федеральных войск с Новым годом и вручить им награды.

В ходе съемок фильма Путин также поделился воспоминаниями о том, как ему пришлось принимать решение сбить самолет в день открытия Олимпийских игр в Сочи.

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