Путин вспомнил об обстреле своего вертолета в Чечне

Вертолет президента России Владимира Путина в 2000 году попал под обстрел в Чечне. Об этом сам глава государства рассказал в фильме Андрея Кондрашова «Путин», который выложили в соцсети «Одноклассники».

По словам Путина, инцидент произошел в ночь на 1 января, когда он вылетел в чеченский Гудермес, чтобы поздравить военнослужащих Объединенной группировки федеральных войск с Новым годом и вручить им награды. Было объявлено, что спецборт не может сесть из-за непогоды, однако истинной причиной стал обстрел.

«Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Летчики сказали: "Какой салют, мы под обстрелом"», — добавил президент.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, который тогда занимал пост замруководителя администрации президента, рассказал в фильме, что Путин «приказал тут же подготовить резервный вариант прохода на машинах», но трассы были заминированы. «На обратной дороге сработал фугас», — добавил он. Однако, как отметил автор фильма, в результате никто не пострадал.

В ходе съемок фильма Путин также поделился воспоминаниями о том, как ему пришлось принимать решение сбить самолет в день открытия Олимпийских игр в Сочи.

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