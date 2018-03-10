Путин указал на «несущего пургу» Пескова

Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что не отслеживает лично каждое высказывание сотрудников своей администрации и правительства страны. Расшифровка беседы была опубликована на сайте Кремля в субботу, 10 марта.

Он подчеркнул, что только в штате администрации числится две тысячи человек. «Неужели Вы думаете, что я каждого контролирую? Вон [Дмитрий] Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» — заметил президент.

Таким образом Путин ответил на просьбу прокомментировать высказывание своего специального представителя по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрея Крутских, сделанное на Форуме международной безопасности в феврале 2016 года.

Материалы по теме Прикрыл тылы Трамп придумал, как защитить Америку от хакеров

«Я предупреждаю вас: мы сейчас находимся на пороге того момента, когда мы будем на равных говорить с американцами в информационном пространстве», — процитировала журналистка Мегин Келли слова спецпредставителя. Это высказывание она привела в качестве свидетельства того, что Россия угрожает кибербезопасности США.

Также Келли попыталась выяснить отношение Путина к списку россиян, подозреваемых во вмешательстве в американские выборы. «Мне абсолютно безразлично, потому что они не представляют государство», — ответил он и подчеркнул, что указанные лица могут быть привлечены к ответственности в России только за нарушение российского законодательства.

16 февраля офис спецпрокурора США Роберта Мюллера опубликовал список 13 россиян и российских организаций, которые, по мнению американской стороны, вмешались в американские выборы в 2016 году. Вашингтон неоднократно обвинял в этом Россию. Москва отвергает подобные обвинения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!