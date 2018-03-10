Путин прокомментировал фото верхом на медведе

Президент России Владимир Путин в шутку пожаловался, что его фотографиями в рабочей обстановке интересуются меньше, чем снимками, на которых он запечатлен с обнаженным торсом. Об этом он заявил в ходе интервью телеканалу NBC News, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, как следует воспринимать его фотографию верхом на коне без рубашки, российский лидер ответил, что он расслабляется подобным образом. «На многих других снимках я запечатлен во время работы, но ими никто не интересуется», — посетовал он с улыбкой.

«Я видел фото, на котором я скачу верхом на медведе, — добавил президент. — Но я еще никогда не ездил верхом на медведе. Но такие фотографии есть».

7 марта в социальных сетях был выложен фильм «Миропорядок 2018», куда вошли кадры встречи Путина с бурым медведем во время отдыха в одном из российских регионов. Животное прогуливалось в воде, пока президент рыбачил.

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