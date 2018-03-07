Опубликована съемка встречи Путина с медведем

Владимир Соловьёв / ВКонтакте

В документальный фильм «Миропорядок 2018» вошли кадры, на которых президент России Владимир Путин встречает медведя во время отдыха в одном из российских регионов. Фильм выложен в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

На этих кадрах Путин с удочкой стоит на деревянном мостике через реку в одежде защитного цвета. Камера поворачивается влево и показывает, как рядом в воде прогуливается бурый медведь.

Документальный отрывок следует после того, как президент России рассказывает ведущему о своей беседе с первой леди США Меланией Трамп на саммите G20 в Гамбурге. По словам Путина, одной из тем его разговора стала природа России. «Ну, конечно, как в таких случаях водится, приврал немножко. Когда о рыбалке рассказываешь, разве можно не приврать», — признался глава государства.

Ранее Путин рассказывал, что его самым крупным уловом стала 20-килограммовая щука, пойманная в 2013 году. В августе 2017 года пресс-служба Кремля распространила первое видео подводной охоты президента в Туве.

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