«Несущий пургу» Песков ответил на критику Путина

Работа с президентом России Владимиром Путиным всегда сопровождается критикой, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 12 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы неоднократно рассказывали, что президент — очень требовательный человек, требовательный начальник. Соответственно, это абсолютно нормальный рабочий процесс. Критика бывает более напряженной или менее напряженной», — сказал Песков, комментируя замечание российского лидера о его работе.

Представитель Кремля также выразил сомнения в том, что «существует пресс-секретарь, который не критикуется руководством». «Это может быть только пресс-секретарь, который ничего не делает», — предположил Песков.

На вопрос журналистов о том, делает ли он заявления «от себя» или всегда излагает позицию Кремля, Песков ответил: «Я никогда частное мнение свое не излагаю».

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Ранее Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что не отслеживает лично каждое высказывание сотрудников своей администрации и правительства страны. Он подчеркнул, что только в штате администрации числится две тысячи человек. «Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон [Дмитрий] Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» — заметил президент.

Дмитрий Песков был назначен начальником отдела по связям со СМИ управления пресс-службы администрации президента в 2000 году. Затем он работал заместителем, первым заместителем начальника Управления пресс-службы президента России, заместителем пресс-секретаря президента. Пост пресс-секретаря президента он занял в 2012 году.

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