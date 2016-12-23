Президент пошутил над диктатурой Пескова

Президент России Владимир Путин в шутку назвал диктатурой манеру общения своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова с журналистами в ходе большой пресс-конференции, проходящей в пятницу, 23 декабря. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Извините, но вам никто слова не давал», — обратился Песков к корреспонденту, который начал задавать вопрос без микрофона.

«Диктатура», — сказал на это глава государства.

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Ранее в ходе пресс-конференции Путин пошутил про победу республиканца Дональда Трампа на выборах, посоветовав американцам всуе не упоминать своих прежних деятелей, в том числе 40-го президента США Рональда Рейгана.

Свое влияние на мировую политику российский лидер оценил цитатой из советской комедии «Кавказская пленница»: «Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и выборы в сенат, где республиканцев большинство, в Конгресс, где республиканцев большинство. Это что, тоже наша, тоже моя работа? А потом устроили пир на развалинах часовни XVII века. Часовню мы тоже развалили?»

Песков занимает должность пресс-секретаря президента Владимира Путина на протяжении последних восьми лет. Во время пребывания Путина на посту премьер-министра Песков также работал в правительстве, а затем, в 2012 году, перешел в Кремль.