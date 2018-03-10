Журналистка NBC признала невозможность перемудрить Путина

Журналистка американского NBC Мегин Келли, взявшая интервью у президента России Владимира Путина, поделилась в эфире телеканала впечатлениями от общения с ним. Ее слова цитирует РИА Новости.

«Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится», — подчеркнула она.

Келли посоветовала атаковать российского лидера фактами. «Можно попробовать, как я попробовала в этом интервью, заставить его немного защищаться», — рассказала ведущая.

Интервью с Владимиром Путиным было опубликовано в субботу, 10 марта. В частности, в нем обсуждались вопросы российско-американских отношений. Президент России заявил, что они испорчены, и возложил ответственность за это на США. Кроме того, он прокомментировал список из 13 россиян и российских организаций, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в выборы президента США.

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