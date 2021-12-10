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Россияне рекордно закупились золотыми слитками

«Известия»: россияне приобрели 4 тонны золотых слитков за 9 месяцев 2021 года

Фото: Unsplash

Объем купленных россиянами золотых слитков и монет за девять месяцев года стал рекордным с 2014 года и достиг четырех тонн. Это на восемь процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го, пишут «Известия».

Рост спроса на золотые слитки и монеты произошел и в других странах. Например, за девять месяцев жители США приобрели 91,3 тонн такого актива (плюс 79 процентов). В Китае рост составил 54 процента, а в Индии — 24 процента. Серьезная разница в объемах по сравнению с Россией объясняется 20-процентным НДС на золотые слитки, самым высоким в мире. НДС власти планируют отменить в начале 2022 года.

Продажи золотых монет взлетели в четыре раза, отметил руководитель группы товарных рынков ПСБ Сергей Устименко. Причина такой популярности золота и монет в том, что на фоне пандемии это безопасный актив, который страхует от рисков инфляции и колебаний валютных курсов.

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Эксперты также считают, что интерес к драгметаллу поддерживается геополитической напряженностью, низкими ставками по депозитам и нестабильностью на фондовых ранках.

Ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие-брокер» Тимур Нигматуллин назвал золото и биткоин бессмысленными с экономической стороны. Он считает, что золото было защитным активом в 2008-2009 годах, но сейчас свою ценность потеряло.

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Мария Строителева
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